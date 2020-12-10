Филимонов, который проиграл на выборах мэра Одессы, заболел коронавирусом
Он баллотировался в мэры Одессы от партии "Слуга народа"
Он баллотировался в мэры Одессы от партии "Слуга народа"
Народный артист Украины, депутат Одесского городского совета (партия «Слуга народа») Олег Филимонов заболел COVID-19.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, поздравив также иудеев с Ханукой.
"К сожалению, не могу принять участие в праздновании. Несколько дней назад заболел COVID-19 и пошел на самоизоляцию. Болячка противная и коварная, но, вроде, у меня не тяжелый вариант", - написал он.
Филимонов отметил, что хуже всего то, что сейчас период подготовки и принятия городского бюджета, а он лежит.
Друзья, всех иудеев поздравляю с замечательным праздником Ханукки! Пусть в ваших домах и сердцах горит огонь...Posted by Oleg Filimonov on Thursday, December 10, 2020
Напомним, ранее Филимонов сообщал, что пойти в мэры Одессы ему предложил президент Украины Владимир Зеленский.
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