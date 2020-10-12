"Ежедневно кто-то болеет": В "Слуге народа" заявили о вспышке коронавируса среди нардепов

Во фракции считают, что это связано с местными выборами

Во фракции считают, что это связано с местными выборами

Фото: Слуга народа / Facebook

Об этом сообщил народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире одного из телеканалов, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

"Каждый день мы получаем известие об очередном больном на COVID-19. Это я имею в виду нашу фракцию, даже не всю Верховную Раду. Болезнь никого не обходит и, к сожалению, действительно, эта проблема у нас есть", — сказал Гетманцев.

Он подчеркнул, что многие депутаты общаются с избирателями, с разными людьми, поэтому и фиксируется вспышка коронавирусной болезни среди парламентариев.

Напомним, в Раде убеждены, что коронавирус не воспрепятствует рассмотрению проекта Госбюджета-2021.