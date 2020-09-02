Тимошенко впервые рассказала, как болеет на COVID-19

Она заявила, что кризисное состояние удалось пережить

Она заявила, что кризисное состояние удалось пережить

Фото: Facebook

Об этом она сообщила в Facebook, передает RegioNews.

По словам Тимошенко, она постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни, "хотя к выздоровлению еще далеко"

Теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", - написала политик.

Также Тимошенко поблагодарила всех, кто ее лечил и помогал, "передавая лекарства и советы по лечению".

Все это было вовремя, нужно и все это помогло мне бороться с этой бедой. Я благодарю вас за ваши уникальные теплые слова поддержки, цветы, за наши совместные фото, которые вы передавали мне как символ сострадания и даже за детские игрушки", - отметила Тимошенко.

Напомним, 23 августа стало известно, что у Юлии Тимошенко обнаружили коронавирус. Позже пресс-секретарь "Батькивщины" подтвердила инфицирование Тимошенко Covid-19.

Сообщалось, что Тимошенко подключили к ИВЛ, она в тяжелом состоянии, состояние ее дочери и зятя намного лучше, они болеют в легкой форме.