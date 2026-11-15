Такой ли защиты мы ожидаем от профильных правоохранителей?

Генерал Дука и его соратники решили не просто создать картинку всенародной патриотической победы. А еще решили создать себе алиби.

Генерал Дука и его соратники решили не просто создать картинку всенародной патриотической победы. А еще решили создать себе алиби.

Фото: Громадське

Оно (алиби) примитивное и обкатанное давно политическими коллегами.

На пресс-подходе Дука заявил, что кровь за Киев проливал в апреле 2022 года, а вот детектив НАБУ Абакумов сидел в Польше.

Все эти алиби в стиле "отбивал Киев от чеченцев" ломаются об аргумент, а что ты делал в 2025 году? А что ты делаешь в 2026 году, когда Россия ищет способы, как нас поломать с тыла, не без помощи коррумпированных, продажных и с погонами.

Почему на записях за 2026 год мы видим слияние в экстазе с российским наркосиндикатом?

А теперь представим типичную украинскую семью летом 2025 года?

Отец в силах обороны, мать накаляет на работе по 8+часов, ребенок-подросток развлекает себя сам в условиях обучения онлайн и постоянных тревог.

Родители на фронте предложат вещества для хорошего настроения.

И так же ребенку в тылу у школы в магазине предложат вещества для очень хорошего настроения.

В итоге семья разваливается. И условная женщина вынуждена таскать двух членов семьи по эхатам. Мужчина тонет в зависимости, ребенок, на которого возлагали надежду — вместо колледжа/университета идет по сценарию "Реквиема за мечтой".

Или такой защиты мы ожидаем от профильных правоохранителей? Нет.

Хотели бы видели этот тупой цирк из "Слава Украине", который скорее напоминает бюджетников в вольере периода позднего Януковича? Тоже нет.

Стоит ли прощать мародерство на войне, если кто-то физически был в Киеве в начале войны — тоже нет.