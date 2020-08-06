В Херсоне городскую больницу закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

Больных будут выписывать из больницы только по результатам отрицательного теста

Больных будут выписывать из больницы только по результатам отрицательного теста

Фото: flickr

В городской больнице Херсона им. Лучанского в течении двух недель не будут принимать пациентов из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА, передает RegioNews.

Известно, что в больнице уже обнаружили 9 больных COVID-19, среди которых 6 медиков и 3 пациента реанимационного отделения.

У всех пациентов и медработников реанимационного отделения больницы, а также других отделений после выявления первого случая были отобраны более 90 проб биоматериалов, еще 97 отобраны были 5 августа. Сейчас продолжается исследование этих материалов", - говорится в сообщении.

По словам главного врача Владимира Ларионова, выписывать больных из больницы будут только по результатам отрицательного ПЦР-теста.

Также не будет прекращать работу городской центр сердца, он работает на базе больницы.

Всех его пациентов и медицинских работников тестируют на наличие коронавируса.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, 6 августа в Украине зафиксировано 1318 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, это абсолютный рекорд количества больных за сутки от начала эпидемии.