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06 августа 2020, 10:58 7

В Херсоне городскую больницу закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

06 августа 2020, 10:58 7
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Больных будут выписывать из больницы только по результатам отрицательного теста
Больных будут выписывать из больницы только по результатам отрицательного теста
Фото: flickr
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В городской больнице Херсона им. Лучанского в течении двух недель не будут принимать пациентов из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА, передает RegioNews.

Известно, что в больнице уже обнаружили 9 больных COVID-19, среди которых 6 медиков и 3 пациента реанимационного отделения.

У всех пациентов и медработников реанимационного отделения больницы, а также других отделений после выявления первого случая были отобраны более 90 проб биоматериалов, еще 97 отобраны были 5 августа. Сейчас продолжается исследование этих материалов", - говорится в сообщении.

По словам главного врача Владимира Ларионова, выписывать больных из больницы будут только по результатам отрицательного ПЦР-теста.

Также не будет прекращать работу городской центр сердца, он работает на базе больницы.

Всех его пациентов и медицинских работников тестируют на наличие коронавируса.

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Напомним, 6 августа в Украине зафиксировано 1318 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, это абсолютный рекорд количества больных за сутки от начала эпидемии.

коронавирус карантин Херсон врачи больницы
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