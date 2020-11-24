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24 ноября 2020, 12:39 13

Гендиректор КБ "Южное" умер от коронавируса

24 ноября 2020, 12:39 13
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Дегтярев был одним из самых опытных специалистов аэрокосмической отрасли
Дегтярев был одним из самых опытных специалистов аэрокосмической отрасли
Фото: из открытых источников
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Генеральный директор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев сегодня, 24 ноября, умер от коронавирусной болезни.

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба ОП.

Зловещий ковид забрал еще одного украинца - Александра Дегтярева, генерального директора КБ "Южное"… Он - один из самых опытных специалистов нашей аэрокосмической отрасли. Он понимал полностью, как важно интегрировать Украину для глобальной работы по расширению возможностей человечества в космосе", - говорится в сообщении.

Известно, что в 1975 году после окончания Ленинградского механического института Дегтярев был направлен на работу в КБ "Южное", где прошел путь от инженера до генерального конструктора - генерального директора Государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" им. М. К. Янгеля".

Напомним, в Украине за 23 ноября коронавирус подтвердили 12 287 лицам, зафиксировано 188 летальных случаев, госпитализировали 1 403 человека.

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