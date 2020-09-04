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04 сентября 2020, 14:24 11

В Умани у 6 паломников обнаружили Covid-19 - мэр

04 сентября 2020, 14:24 11
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Власти города призывают всех паломников проходить тестирование
Власти города призывают всех паломников проходить тестирование
Фото: Facebook
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В Умани уже в 6 хасидов подтвердили заболевание Covid-19.

Об этом в интервью для Telegram-канала "PavlovskyNews" сообщил мэр города Александр Цебрий, передает RegioNews.

По его словам, речь идет о паломниках, которые приехали в город до 28 августа, когда было принято решение о запрете на въезд из стран "красной" зоны.

Насколько мне известно, на сегодняшний день в шести паломников ПЦР-тесты положительные, дальше с ними работают медицинские работники согласно протоколу", - сказал Цебрий.

Он отметил, что все хасиды, которые прибыли в город, должны пройти тестирование на Covid-19 в частных клиниках Умани за свой счет. Пока с выполнением этого требования проблем нет.

Он добавил, что в местной больнице есть только 14 койко-мест, предназначенных для больных Covid-19, там уже лечатся 18 человек. Поэтому для размещения зараженных пришлось искать дополнительные возможности.

Сейчас все принятые в Умани меры позволяют держать ситуацию под контролем и сохранять спокойствие в городе", - подытожил Цебрий.

Напомним, в Умани усилят карантин на время паломничества хасидов, в городе будут запрещены массовые религиозные и культурные мероприятия.

коронавирус карантин Черкассы Умань хасидиы Александр Цебрий
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