В Умани у 6 паломников обнаружили Covid-19 - мэр

Власти города призывают всех паломников проходить тестирование

Власти города призывают всех паломников проходить тестирование

Фото: Facebook

В Умани уже в 6 хасидов подтвердили заболевание Covid-19.

Об этом в интервью для Telegram-канала "PavlovskyNews" сообщил мэр города Александр Цебрий, передает RegioNews.

По его словам, речь идет о паломниках, которые приехали в город до 28 августа, когда было принято решение о запрете на въезд из стран "красной" зоны.

Насколько мне известно, на сегодняшний день в шести паломников ПЦР-тесты положительные, дальше с ними работают медицинские работники согласно протоколу", - сказал Цебрий.

Он отметил, что все хасиды, которые прибыли в город, должны пройти тестирование на Covid-19 в частных клиниках Умани за свой счет. Пока с выполнением этого требования проблем нет.

Он добавил, что в местной больнице есть только 14 койко-мест, предназначенных для больных Covid-19, там уже лечатся 18 человек. Поэтому для размещения зараженных пришлось искать дополнительные возможности.

Сейчас все принятые в Умани меры позволяют держать ситуацию под контролем и сохранять спокойствие в городе", - подытожил Цебрий.

Напомним, в Умани усилят карантин на время паломничества хасидов, в городе будут запрещены массовые религиозные и культурные мероприятия.