"Слуги народа" боятся коронавируса и не будут проводить пока заседание фракции

Вопросы повестки дня и законопроекты фракция "Слуга народа" обсуждает в рабочем чате

Вопросы повестки дня и законопроекты фракция "Слуга народа" обсуждает в рабочем чате

Фото: Слуга народа / Facebook

Об этом рассказал председатель партии, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге, пишет RegioNews.

"Есть сейчас предложения относительно сборов онлайн. Я не думаю, что это эффективно в формате 250 человек. Действительно, из-за эпидемиологической ситуации мы пока решили не проводить (заседания фракции, - ред.)", - сказал Корниенко.

Политик добавил, что вопрос повестки дня и законопроекты фракция "Слуга народа" обсуждает в рабочем чате.

Ранее сообщалось, что "Слуги народа" хотят просить Зеленского инициировать внеочередное заседание Рады.