"Слуги народа" боятся коронавируса и не будут проводить пока заседание фракции
Вопросы повестки дня и законопроекты фракция "Слуга народа" обсуждает в рабочем чате
Вопросы повестки дня и законопроекты фракция "Слуга народа" обсуждает в рабочем чате
Партия «Слуга народа» решила пока не проводить крупные заседание фракции из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
Об этом рассказал председатель партии, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге, пишет RegioNews.
"Есть сейчас предложения относительно сборов онлайн. Я не думаю, что это эффективно в формате 250 человек. Действительно, из-за эпидемиологической ситуации мы пока решили не проводить (заседания фракции, - ред.)", - сказал Корниенко.
Политик добавил, что вопрос повестки дня и законопроекты фракция "Слуга народа" обсуждает в рабочем чате.
Ранее сообщалось, что "Слуги народа" хотят просить Зеленского инициировать внеочередное заседание Рады.
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Кировоградский облсовет
Смена кадров в Одессе: спонсоры Труханова возвращают в главы ОГА ветерана Гриневецкого