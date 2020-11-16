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16 ноября 2020, 14:59 5

"Слуги народа" боятся коронавируса и не будут проводить пока заседание фракции

16 ноября 2020, 14:59 5
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Вопросы повестки дня и законопроекты фракция "Слуга народа" обсуждает в рабочем чате
Вопросы повестки дня и законопроекты фракция "Слуга народа" обсуждает в рабочем чате
Фото: Слуга народа / Facebook
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Партия «Слуга народа» решила пока не проводить крупные заседание фракции из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Об этом рассказал председатель партии, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге, пишет RegioNews.

"Есть сейчас предложения относительно сборов онлайн. Я не думаю, что это эффективно в формате 250 человек. Действительно, из-за эпидемиологической ситуации мы пока решили не проводить (заседания фракции, - ред.)", - сказал Корниенко.

Политик добавил, что вопрос повестки дня и законопроекты фракция "Слуга народа" обсуждает в рабочем чате.

Ранее сообщалось, что "Слуги народа" хотят просить Зеленского инициировать внеочередное заседание Рады.

Слуга народа парламент фракция заседание Украина
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