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27 ноября 2020, 16:06 4

Правительство в ближайшее время представит новую стратегию по COVID-19

27 ноября 2020, 16:06 4
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Это будет план действий в эпидемическом и экономическом отношении
Это будет план действий в эпидемическом и экономическом отношении
Фото: из открытых источников
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ближайшее время представит новую стратегию действий правительства по ситуации с COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, жесткого локдауна в Украине можно будет избежать, если граждане будут соблюдать требования карантина.

Наша основная задача - соблюдение эпидемических норм. Сегодня нам надо пройти следующие выходные. Стратегию относительно дальнейших действий правительства, как в эпидемическом, так и экономическом отношении, в ближайшее время озвучит премьер-министр", - сообщил Ляшко.

Он отметил, что статистика по результатам карантина выходного дня будет представлена ​​через неделю.

Мы покажем полностью всю статистику - что было, что прогнозировалось, какие результаты. Сегодня нам необходимо пройти следующие выходные так, как там (в постановлении о введении карантина выходного дня - ред.) Прописано. Это социальная ответственность всех, в том числе и бизнеса", - подытожил Ляшко.

Напомним, Степанов сказал, когда власть будет оценивать эффективность карантина выходного дня.

Виктор Ляшко коронавирус правительство стратегия Денис Шмыгаль Минздрав
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