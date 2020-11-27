Правительство в ближайшее время представит новую стратегию по COVID-19
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ближайшее время представит новую стратегию действий правительства по ситуации с COVID-19.
Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.
По его словам, жесткого локдауна в Украине можно будет избежать, если граждане будут соблюдать требования карантина.
Наша основная задача - соблюдение эпидемических норм. Сегодня нам надо пройти следующие выходные. Стратегию относительно дальнейших действий правительства, как в эпидемическом, так и экономическом отношении, в ближайшее время озвучит премьер-министр", - сообщил Ляшко.
Он отметил, что статистика по результатам карантина выходного дня будет представлена через неделю.
Мы покажем полностью всю статистику - что было, что прогнозировалось, какие результаты. Сегодня нам необходимо пройти следующие выходные так, как там (в постановлении о введении карантина выходного дня - ред.) Прописано. Это социальная ответственность всех, в том числе и бизнеса", - подытожил Ляшко.
Напомним, Степанов сказал, когда власть будет оценивать эффективность карантина выходного дня.