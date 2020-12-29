09:03  29 декабря
В Украине за сутки заболели 6988 человек COVID-19
08:42  29 декабря
Экс-глава ГФС рассказал, откуда у него взялась премия в 1000% оклада
08:11  29 декабря
Ситуация на Донбассе: утром в зоне ООС наблюдается "тишина"
UA | RU
UA | RU
29 декабря 2020, 09:03 13

В Украине за сутки заболели 6988 человек COVID-19

29 декабря 2020, 09:03 13
Читайте також українською мовою
Также выздоровело намного больше человек, чем заболело
Также выздоровело намного больше человек, чем заболело
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 6988 новых случаев заболевания коронавирусом, госпитализированы - 1298 человек, выздоровели - 16106 человек, умерли 232 человека.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

6988 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 29 декабря. В частности, заболели 324 ребенка и 337 медработников", - сообщил министр.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 037 362 лица;
  • выздоровели - 681 835 человек;
  • летальных исходов - 18 081;
  • проведение ПЦР-тестов - 5 511 179.

Ранее сообщалось, что в Украине впервые за два месяца суточный показатель COVID-19 опустился ниже пяти тысяч.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

карантин коронавирус пандемия вирус Украина болезнь
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Дело Татарова: почему Банковая проигрывает
Мэр Ужгорода Богдан Андриив: "Против меня была организована кампания, чтобы испортить мне рейтинг и некоторое время держать на крючке"
Все публикации »
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Виктор Андрусив
Все блоги »