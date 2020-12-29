В Украине за сутки заболели 6988 человек COVID-19
В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 6988 новых случаев заболевания коронавирусом, госпитализированы - 1298 человек, выздоровели - 16106 человек, умерли 232 человека.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
6988 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 29 декабря. В частности, заболели 324 ребенка и 337 медработников", - сообщил министр.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 037 362 лица;
- выздоровели - 681 835 человек;
- летальных исходов - 18 081;
- проведение ПЦР-тестов - 5 511 179.
Ранее сообщалось, что в Украине впервые за два месяца суточный показатель COVID-19 опустился ниже пяти тысяч.
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