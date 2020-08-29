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В Хмельницком предприниматели вышли на протест против карантина
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29 августа 2020, 17:40 5

В Хмельницком предприниматели вышли на протест против карантина

29 августа 2020, 17:40 5
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29 августа в Хмельницком на Майдане Независимости состоялась акция протеста против карантинных ограничений.

Об этом сообщает "Общественное", передает RegioNews.

Известно, что в митинге принимали участие около 100 участников, они держали флаги с надписью "Стоп карантин".

Среди главных требований, которые выдвигают протестующие - отмена ограничений карантина, отмена обнародования ежедневной статистики больных COVID-19 и возобновление полноценной работы бизнеса.

Свои требования митингующие адресовали городской власти и областной государственной администрации, однако никто из представителей власти к ним не вышел.

Акция длилась около двух часов. За соблюдением правопорядка и карантинных норм следили правоохранители. По подсчетам полицейских, на площади собралось около 100 участников", - говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что акция против карантина в городе будет бессрочной.

Напомним, в Ивано-Франковске прошел митинг против усиления карантина, включение города в "красную зону" считают политическим решением.

коронавирус карантин протест Хмельницкий предприниматели
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