В Хмельницком предприниматели вышли на протест против карантина

Они объявили протест бессрочным

Они объявили протест бессрочным

29 августа в Хмельницком на Майдане Независимости состоялась акция протеста против карантинных ограничений.

Об этом сообщает "Общественное", передает RegioNews.

Известно, что в митинге принимали участие около 100 участников, они держали флаги с надписью "Стоп карантин".

Среди главных требований, которые выдвигают протестующие - отмена ограничений карантина, отмена обнародования ежедневной статистики больных COVID-19 и возобновление полноценной работы бизнеса.

Свои требования митингующие адресовали городской власти и областной государственной администрации, однако никто из представителей власти к ним не вышел.

Акция длилась около двух часов. За соблюдением правопорядка и карантинных норм следили правоохранители. По подсчетам полицейских, на площади собралось около 100 участников", - говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что акция против карантина в городе будет бессрочной.

Напомним, в Ивано-Франковске прошел митинг против усиления карантина, включение города в "красную зону" считают политическим решением.