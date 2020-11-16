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16 ноября 2020, 19:44 1

Минздрав ожидает, что через две недели COVID-19 пойдет на спад

16 ноября 2020, 19:44 1
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Этому должен способствовать карантин выходного дня
Этому должен способствовать карантин выходного дня
Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения ожидает, что карантин выходного дня поможет остановить "ураганный темп" роста числа новых случаев коронавируса в Украине.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, заболеваемость пойдет на спад уже через две недели.

Степанов также добавил, что целью введенного карантина является остановка на сегодняшних цифрах, то есть на 11-12 тысячах новых больных ежедневно.

Исходя из расчетов наших эпидемиологов и исходя из международного опыта, в частности, советов международных экспертов, мы рассчитываем на снижение уровня ежесуточной заболеваемости где-то от 15% до 20% через 14 дней, потому что 14 дней - это в среднем инкубационный период", - сказал он.

Министр также отреагировал на прогноз НАН Украины по уровню заболеваемости до конца ноября. Он пояснил, что ученые, делая прогноз, отталкивались от сегодняшней динамики.

Мы работаем с НАН и СНБО. Мы делимся информацией. СНБО делает математическую модель. Но те расчеты они (НАН - ред.) Делали исходя из динамики, которая у нас сегодня", - добавил глава Минздрава.

Напомним, стало известно о результатах совещания премьера с мэрами городов.

Максим Степанов Минздрав коронавирус карантин заболевание
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