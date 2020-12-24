В Минздраве объяснили, почему рестораны на Новый год будут работать всю ночь

Время работы ресторанов продлили, чтобы снять социальное напряжение в обществе

Время работы ресторанов продлили, чтобы снять социальное напряжение в обществе

Фото: из открытых источников

Министерство здравоохранения Украины разрешило ресторанам работать всю новогоднюю ночь из-за большого количества обращений по этому поводу.

Об этом в интервью журналистам заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает RegioNews.

Министр рассказал, что ограничения в ресторанах остаются без изменений, в частности по количеству людей за столом и ношению масок.

Было большое количество соответствующих обращений относительно именно времени работы, я хочу напомнить, что решение, которое мы приняли, оно касается исключительно времени работы", - сказал Степанов.

На вопрос журналиста, было ли это сделано для снятия социальной напряженности, министр ответил "Да".

Вряд ли кто-то начнет закрываться именно в час ночи. Мы понимаем, кто будет до 2 до 3 часов работать, потому испытывать силу Нацполиции и закрывать все заведения, мне кажется не стоит", - подытожил глава Минздрава.

Напомним, в Украине ресторанам и кафе разрешили работать всю новогоднюю ночь, заведения смогут работать до 07:00 утра.