Элитную "Феофанию" могут отдать больным COVID-19 - решение Зеленского

Больница сможет принять гораздо больше пациентов, чем Дворец спорта

Больница сможет принять гораздо больше пациентов, чем Дворец спорта

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Об этом "Радио Свобода" рассказал нардеп от "Слуги народа" и председатель профильного комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает RegioNews.

Я очень благодарен президенту. Если все президенты говорили, что "Феофанию" надо отдать людям", но никто этого так и не сделал за свое правление в стране, то президент Зеленский принял решение отдавать эту больницу под COVID-больных в городе Киеве под полевой госпиталь", - сказал он.

Радуцкий добавил, что "Феофания" - это уже готовая больница на много кроватей, в ней есть врачи и кислород.

Я думаю, что это решение Государственного управления делами должно быть и Минздрав сразу подпишет с ней контракт. Я считаю, что это очень умная история", - добавил Радуцкий.

На вопрос, сколько больных может принять "Феофания", он ответить не смог.

Если мы планировали 500 больных на мобильный госпиталь во Дворце спорта, то "Феофания" сможет принять гораздо больше. Это лучше в Минздрава спросить", - отметил депутат.

Напомним, во "Дворце Спорта" Киева заявляют, что здание не предназначено для размещения госпиталя.