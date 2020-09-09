На следующей неделе правительство утвердит порядок выборов в условиях пандемии, - министр
Кабинет министров Украины на следующей неделе утвердит порядок проведения местных выборов в условиях пандемии. В частности, будут внесены изменения в так называемого "карантинного постановления".
Как передает RegioNews, об этом на брифинге заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
"Создана рабочая группа с участием представителей ЦИК, Кабинета министров, министерств. На следующем заседании правительства будут внесены изменения в 641-го постановления, так называемая карантинная постановление, которое определит регламенты действий в тех или иных ситуациях", - заявил Немчинов.
По его словам, будут прописаны алгоритмы, которые позволят влиять на безопасность, в частности, на процедуру участия в выборах больных COVID-19 на самоизоляции. Также будут прописаны меры для того, чтобы избирательные участки не стали очагами вспышки коронавируса.
Напомним, Аваков пообещал жестко реагировать на все попытки фальсификации выборов.