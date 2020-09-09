На следующей неделе правительство утвердит порядок выборов в условиях пандемии, - министр

Будут прописаны алгоритмы, которые позволят влиять на безопасность во время выборов

Будут прописаны алгоритмы, которые позволят влиять на безопасность во время выборов

Кабинет министров Украины на следующей неделе утвердит порядок проведения местных выборов в условиях пандемии. В частности, будут внесены изменения в так называемого "карантинного постановления".

Как передает RegioNews, об этом на брифинге заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Создана рабочая группа с участием представителей ЦИК, Кабинета министров, министерств. На следующем заседании правительства будут внесены изменения в 641-го постановления, так называемая карантинная постановление, которое определит регламенты действий в тех или иных ситуациях", - заявил Немчинов.

По его словам, будут прописаны алгоритмы, которые позволят влиять на безопасность, в частности, на процедуру участия в выборах больных COVID-19 на самоизоляции. Также будут прописаны меры для того, чтобы избирательные участки не стали очагами вспышки коронавируса.

Напомним, Аваков пообещал жестко реагировать на все попытки фальсификации выборов.