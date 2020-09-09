15:26  09 сентября
Студентам из оккупированных территорий разрешили не проходить самоизоляцию
11:21  09 сентября
В промзоне Киева взорвалась автоцистерна для перевозки газа: есть жертвы
14:28  09 сентября
Взыскание $350 млн с "Приватбанка" в пользу Суркисов приостановили: решение ВСУ
UA | RU
UA | RU
09 сентября 2020, 15:58 2

На следующей неделе правительство утвердит порядок выборов в условиях пандемии, - министр

09 сентября 2020, 15:58 2
Читайте також українською мовою
Будут прописаны алгоритмы, которые позволят влиять на безопасность во время выборов
Будут прописаны алгоритмы, которые позволят влиять на безопасность во время выборов
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров Украины на следующей неделе утвердит порядок проведения местных выборов в условиях пандемии. В частности, будут внесены изменения в так называемого "карантинного постановления".

Как передает RegioNews, об этом на брифинге заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Создана рабочая группа с участием представителей ЦИК, Кабинета министров, министерств. На следующем заседании правительства будут внесены изменения в 641-го постановления, так называемая карантинная постановление, которое определит регламенты действий в тех или иных ситуациях", - заявил Немчинов.

По его словам, будут прописаны алгоритмы, которые позволят влиять на безопасность, в частности, на процедуру участия в выборах больных COVID-19 на самоизоляции. Также будут прописаны меры для того, чтобы избирательные участки не стали очагами вспышки коронавируса.

Напомним, Аваков пообещал жестко реагировать на все попытки фальсификации выборов.

выборы Кабмин Украина министр правительство
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Закарпатье
"Агрохимик" против "бандита". Как в Черкассах "зеленый" кандидат попытается сбить мэра Бондаренко
Все публикации »
Петр Олещук
Виктор Небоженко
Игорь Гришачов
Все блоги »