На Ровенщине от коронавируса умер переизбранный глава ОТГ

На местных выборах Талащук одержал уверенную победу с результатом 95% голосов

На местных выборах Талащук одержал уверенную победу с результатом 95% голосов

Фото: из открытых источников

В Ровенской области ушел из жизни переизбранный председатель Малолюбашанской ОТГ Виктор Талащук.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Костопольский городской совет.

Известно, что он некоторое время лечился от коронавирусной болезни в Костопольской ЦРБ, после этого его госпитализировали в Ровно.

Также о смерти Талащука сообщил его зять, депутат Ровенского городского совета Александр Курсик.

Напомним, Виктор Талащук возглавлял Костопольський районный совет в течение 8 лет. В 2015 году был назначен заместителем сельского головы Малолюбашанского сельского совета. В 2017 году возглавил данную ОТГ. На местных выборах 25 октября 2020 года Талащук был переизбран председателем этой общины.

Ранее сообщалось, что в Украине за 23 ноября коронавирус обнаружили у 13 882 человек, умерло 229 больных.