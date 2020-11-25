09:06  25 ноября
В Украине за сутки обнаружили почти 14 тысяч новых больных COVID-19
15:37  24 ноября
Зеленский рассказал, как власть борется с коронавирусом и сколько хочет закупить вакцин
08:11  25 ноября
Боевики четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе: от пули снайпера погиб военный
UA | RU
UA | RU
25 ноября 2020, 10:59 6

На Ровенщине от коронавируса умер переизбранный глава ОТГ

25 ноября 2020, 10:59 6
Читайте також українською мовою
На местных выборах Талащук одержал уверенную победу с результатом 95% голосов
На местных выборах Талащук одержал уверенную победу с результатом 95% голосов
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Ровенской области ушел из жизни переизбранный председатель Малолюбашанской ОТГ Виктор Талащук.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Костопольский городской совет.

Известно, что он некоторое время лечился от коронавирусной болезни в Костопольской ЦРБ, после этого его госпитализировали в Ровно.

Также о смерти Талащука сообщил его зять, депутат Ровенского городского совета Александр Курсик.

Напомним, Виктор Талащук возглавлял Костопольський районный совет в течение 8 лет. В 2015 году был назначен заместителем сельского головы Малолюбашанского сельского совета. В 2017 году возглавил данную ОТГ. На местных выборах 25 октября 2020 года Талащук был переизбран председателем этой общины.

Ранее сообщалось, что в Украине за 23 ноября коронавирус обнаружили у 13 882 человек, умерло 229 больных.

коронавирус госпитализация ОТГ смерть глава Ровенская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоение средств за несделанные дороги
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Винницкий облсовет
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Все блоги »