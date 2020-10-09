Шмыгаль собирает на совещание топ-чиновников из-за ситуации с коронавирусом в Украине

На заседании будут присутствовать главы ОГА

На заседании будут присутствовать главы ОГА

Фото: Facebook

Из-за ситуации с распространением коронавируса в Украине премьер-министр Денис Шмыгаль собирает на внеочередное совещание СНБО, министров и председателей областных государственных администраций.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "РБК-Україна" со ссылкой на источник в Кабмине.

По информации источника, после селекторного заседания по теме COVID-19 будет правительственное заседание. Также после этого, заседание может провести Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, ситуация с распространением коронавируса в Украине набирает обороты, сегодня зафиксирован новый антирекорд - заболели более 5800 человек.

Из-за увеличения случаев заражения коронавирусом Минздрав начал подготовку временных госпиталей для больных.

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