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09 октября 2020, 11:01 2

Шмыгаль собирает на совещание топ-чиновников из-за ситуации с коронавирусом в Украине

09 октября 2020, 11:01 2
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На заседании будут присутствовать главы ОГА
На заседании будут присутствовать главы ОГА
Фото: Facebook
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Из-за ситуации с распространением коронавируса в Украине премьер-министр Денис Шмыгаль собирает на внеочередное совещание СНБО, министров и председателей областных государственных администраций.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "РБК-Україна" со ссылкой на источник в Кабмине.

По информации источника, после селекторного заседания по теме COVID-19 будет правительственное заседание. Также после этого, заседание может провести Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, ситуация с распространением коронавируса в Украине набирает обороты, сегодня зафиксирован новый антирекорд - заболели более 5800 человек.

Из-за увеличения случаев заражения коронавирусом Минздрав начал подготовку временных госпиталей для больных.

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коронавирус Кабмин Минздрав Денис Шмыгаль правительство Совещание
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