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22 декабря 2020, 18:35 1

В "Слуге народа" намекнули, что больше не пойдут на уступки предпринимателям

22 декабря 2020, 18:35 1
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Там отметили, что еще одной отсрочки фискализации бизнеса не будет
Там отметили, что еще одной отсрочки фискализации бизнеса не будет
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не понимает, чего требуют протестующие на Майдане Независимости предприниматели, так как фискализация ФОПов уже была отсрочена Верховной Радой на год.

Об этом он рассказал в ходе итоговой пресс-конференции во вторник, 22 декабря, пишет RegioNews.

Так, Арахамия сказал, что по его данным 81% взрослого населения Украины выступает за усиление контроля над налогообложением предпринимательской деятельности.

По словам главы фракции, даже среди его однопартийцев звучит мнение о том, что они и так "отпустили" фискализацию на целый год вперед.

"Мы не понимаем, в чем могут быть еще требования. Честно скажу. Половина фракции считает, что мы слишком компромиссное решение приняли. Но мы не против диалога", - заявил Арахамия.

Он также добавил, что если депутаты не заметили ошибку в законодательстве, то готовы пойти навстречу предпринимателям. Тем не менее Арахамия подчеркнул, что еще одной отсрочки фискализации бизнеса не будет.

Напомним, представители движения "SaveФОП", которые сегодня протестуют на Майдане Независимости в Киеве, прошли от Верховной Рады к зданию Офиса президента. На митинг собрались более 2500 человек.

Украина бизнес нардеп парламент предприниматели
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