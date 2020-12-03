Коронавирус: В каких регионах кровати для больных заполнены больше всего

В среднем по стране заполнены 47,5% COVID-кроватей

В среднем по стране заполнены 47,5% COVID-кроватей

Рixabay

В Украине остались лишь восемь регионов, где больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 50%. В среднем по стране заполнены 47,5% таких кроватей.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, пишет RegioNews.

Наиболее напряженная ситуация с заполненными кроватями наблюдается в Николаевской (64,6% заняты), Черниговской (59,6%) и Запорожской (58,8%) областях.

Всего в стране введено уже 58 532 коек для лечения COVID-19.

При этом в Украине наблюдается небольшой рост динамики заболеваемости. По состоянию на 3 декабря этот показатель составляет 496,9 на 100 тысяч населения при норме 40. Это на 4,7 выше, чем днем ранее.

Наихудшая ситуация наблюдается в Сумской (1040,4), Черкасской (759,7), Киевской (734,1), Запорожской (722,3) и Черниговской (716,5) областях. В Киеве показатель составляет 680,4.

Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили 14 496 новых случаев COVID-19, было зафиксировано 243 летальных случаев, госпитализировано 1739 человек.

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