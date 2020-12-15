В Минздраве сказали, из-за чего в Украине могут вырасти показатели заболеваемости COVID-19

В то же время там считают, что количество больных COVID-19 в Украине уменьшилась из-за "стабилизацию ситуации"

В то же время там считают, что количество больных COVID-19 в Украине уменьшилась из-за "стабилизацию ситуации"

Фото из открытых источников

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что тестирование тестами на антиген контактных с больными COVID-19 увеличит показатели заболеваемости COVID-19.

Как пишет RegioNews, об этом чиновник сказал в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV. "Мы ввели так называемое скрининговое тестирование, когда мы тестируем контактных больных. Мы начали уже его экспресс-тестами на антиген - это быстрые тесты за 15 минут. И мы понимаем, что количество выявленных больных будет увеличиваться, потому что сейчас бессимптомных мы не видим", - рассказал министр. В то же время Степанов считает, что количество больных COVID-19 в Украине уменьшилось из-за "стабилизацию ситуации". По словам министра, в Минздраве наблюдают не только по статистике, но и по обращениям на горячую линию, к врачам и тому подобное. Напомним, ранее Степанов сказал, сколько украинцев получат бесплатную вакцину от COVID-19.

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