От 170 до 255 гривен: президент подписал закон о штрафах за неношение масок

Средство защиты должно закрывать нос и рот

Средство защиты должно закрывать нос и рот

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий введение штрафов за нахождение в общественных учреждениях и в транспорте без средств защиты, закрывающих рот и нос.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе президента.

Так, будут штрафовать от 170 до 255 гривен тех, кто ходит в помещениях или ездит в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты. Этот закон также касается и неправильного ношения масок или респираторов.

В Офисе президента отметили, что закон имеет целью предотвращения распространения коронавирусной болезни среди граждан Украины.

Также сообщается, что документ будет способствовать повышению социальной ответственности граждан и защите их здоровья и жизни, а также уменьшению количества случаев заражения коронавирусной болезнью, что поможет предотвратить неконтролируемый рост количества больных COVID-19 и перегрузку медицинских учреждений.

Документ дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью второй, предусматривающей наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Напомним, 10 ноября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о штрафах за отсутствие масок в общественных местах.