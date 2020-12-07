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07 декабря 2020, 19:26 4

Во время пандемии правила пересечения админграницы между Херсонщиной и Крымом не изменились, - Гостаможслужба

07 декабря 2020, 19:26 4
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Зато админграница в десять раз менее загружена, чем обычно
Зато админграница в десять раз менее загружена, чем обычно
Фото krymr.org
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Правила пересечения админграницы между Крымом и Херсонщиной не менялись, проверяют документы так же придирчиво – с территории оккупированного Крыма могут попасть лица, которые могут совершить теракты на материковой части.

Об этом сообщили в Гостаможслужбе на запрос Радио Свобода, передает RegioNews.

На период установления карантина и введения усиленных противоэпидемических мероприятий на территории со значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19 порядок перемещения гражданами товаров через административную границу между Херсонской областью и временно оккупированной территорией АР Крым остался неизменным, – говорится в ответе Гостаможслужбы на информзапрос.

Во время пандемии COVID-19 админграница в десять раз менее загружена, чем обычно. По информации украинских пограничников, в ноябре 2020 года ее пересекали полтысячи человек в сутки.

С территории оккупированного Крыма могут попасть лица, которые могут совершить террористические акты на материковой части Украины.

Нет разницы – много или немного людей. Мы всегда стараемся тщательно проверять документы, потому что админграница – это достаточно опасный участок для нас. Потому что с территории оккупированного Крыма могут попасть лица, которые находятся в розыске, в частности в международном, а также лица, которые могут совершить террористические акты на материковой части Украины. Поэтому всех граждан мы тщательно проверяем, – пояснил начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов.

Как сообщалось ранее, в Кабмине заявили, что реинтеграция Донбасса рассматривается только в комплексе с Крымом.

таможня Крым оккупация пограничники контроль
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