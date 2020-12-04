В столице на карантин ушли еще пять школ и девять детских садов

В Киеве коронавирусом болеют почти 1400 школьников и свыше 1060 педагогов

В Киеве коронавирусом болеют почти 1400 школьников и свыше 1060 педагогов

Рixabay

В Киеве на карантин из-за коронавируса закрыли пять школ. Также временно не работают семь детских садов.

Как пишет RegioNews, об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, на дистанционном обучении находится 1171 класс 287 школ.

Также Кличко сообщил, что в Киеве болеют коронавирусом почти 1400 школьников и свыше 1060 педагогов.

Кроме того, временно из-за коронавируса закрыты 203 группы в 151 детском саду.

"Наполненность детей в детсадах сегодня - более 50 процентов", - отметил Кличко.

Напомним, в Украине за 3 декабря диагноз COVID-19 подтвердили 15 131 человеку, зафиксировано 235 летальных случаев, 13 383 пациента выздоровели.

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