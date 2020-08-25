Тимошенко подключили к ИВЛ, она в тяжелом состоянии – СМИ
Состояние дочери и зятя намного лучше, они болеют в легкой форме
Состояние дочери и зятя намного лучше, они болеют в легкой форме
Народного депутата Украины, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, которая заболела коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Об этом сообщает "РБК-Украина", передает RegioNews.
Отмечается, что температура у Тимошенко не опускается ниже 39. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.
В то же время сообщается, что ее дочь Евгения и зять Артур Чечеткин переносят заболевание в легкой форме.
Также пресс-секретарь лидера партии "Батькивщина" Марина Сорока заявила, что Тимошенко со вчерашнего дня получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения Covid-19.
Ранее сообщалось, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заболела на коронавирус. Ее состояние оценивается как тяжелое.
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