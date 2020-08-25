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25 августа 2020, 15:29 6

Тимошенко подключили к ИВЛ, она в тяжелом состоянии – СМИ

25 августа 2020, 15:29 6
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Состояние дочери и зятя намного лучше, они болеют в легкой форме
Фото: Facebook
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Народного депутата Украины, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, которая заболела коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом сообщает "РБК-Украина", передает RegioNews.

Отмечается, что температура у Тимошенко не опускается ниже 39. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

В то же время сообщается, что ее дочь Евгения и зять Артур Чечеткин переносят заболевание в легкой форме.

Также пресс-секретарь лидера партии "Батькивщина" Марина Сорока заявила, что Тимошенко со вчерашнего дня получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения Covid-19.

Ранее сообщалось, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заболела на коронавирус. Ее состояние оценивается как тяжелое.

коронавирус карантин партия болезнь Батькивщина Юлия Тимошенко
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