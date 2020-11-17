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17 ноября 2020, 15:41 1

Рада обязала Кабмин своевременно информировать о карантинных ограничениях

17 ноября 2020, 15:41 1
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В частности, речь идет о предупреждении относительно установления ряда ограничений
В частности, речь идет о предупреждении относительно установления ряда ограничений
Фото из открытых источников
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Верховная Рада обязала Кабинет министров заранее предупреждать о введении карантина. Рада поддержала соответствующий проект постановления №4320.

За документ проголосовали 303 парламентария, пишет RegioNews.

Речь идет о следующих карантинных ограничениях для предотвращения распространения COVID-19, а именно о запрете:

  • регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении;
  • посещение учебных заведений соискателями образования;
  • приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;
  • приема посетителей в кинотеатрах;
  • приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.);
  • приема посетителей торгово-развлекательными центрами;
  • приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
  • покидать места своего проживания.

ВР рекомендует правительству вводить на соответствующей территории более одного из этих запретов только при условии обнародования такого решения не позднее чем за 7 календарных дней до начала их действия.

Предлагается не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более таких мероприятий внести в Раду проект закона о государственной поддержке и льготах для населения и бизнеса, которые будут испытывать негативные последствия в связи с усилением карантина.

Напомним, сегодня в Верховной Раде не нашли голосов на поддержку рекомендации Кабинета министров отменить карантин выходного дня.

коронавирус Кабмин карантин Верховная Рада парламент
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