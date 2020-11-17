Рада обязала Кабмин своевременно информировать о карантинных ограничениях
Верховная Рада обязала Кабинет министров заранее предупреждать о введении карантина. Рада поддержала соответствующий проект постановления №4320.
За документ проголосовали 303 парламентария, пишет RegioNews.
Речь идет о следующих карантинных ограничениях для предотвращения распространения COVID-19, а именно о запрете:
- регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении;
- посещение учебных заведений соискателями образования;
- приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;
- приема посетителей в кинотеатрах;
- приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.);
- приема посетителей торгово-развлекательными центрами;
- приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
- покидать места своего проживания.
ВР рекомендует правительству вводить на соответствующей территории более одного из этих запретов только при условии обнародования такого решения не позднее чем за 7 календарных дней до начала их действия.
Предлагается не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более таких мероприятий внести в Раду проект закона о государственной поддержке и льготах для населения и бизнеса, которые будут испытывать негативные последствия в связи с усилением карантина.
Напомним, сегодня в Верховной Раде не нашли голосов на поддержку рекомендации Кабинета министров отменить карантин выходного дня.