Рада обязала Кабмин своевременно информировать о карантинных ограничениях

В частности, речь идет о предупреждении относительно установления ряда ограничений

В частности, речь идет о предупреждении относительно установления ряда ограничений

Фото из открытых источников

За документ проголосовали 303 парламентария, пишет RegioNews.

Речь идет о следующих карантинных ограничениях для предотвращения распространения COVID-19, а именно о запрете:

регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении;

посещение учебных заведений соискателями образования;

приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;

приема посетителей в кинотеатрах;

приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.);

приема посетителей торгово-развлекательными центрами;

приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

покидать места своего проживания.

ВР рекомендует правительству вводить на соответствующей территории более одного из этих запретов только при условии обнародования такого решения не позднее чем за 7 календарных дней до начала их действия.

Предлагается не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более таких мероприятий внести в Раду проект закона о государственной поддержке и льготах для населения и бизнеса, которые будут испытывать негативные последствия в связи с усилением карантина.

Напомним, сегодня в Верховной Раде не нашли голосов на поддержку рекомендации Кабинета министров отменить карантин выходного дня.