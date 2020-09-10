Карантин в Украине: "красных" зон прибавилось, а Киев и Винница стали оранжевыми

Такое решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС

Такое решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС

Фото: Zaxid.net.

С 00 часов 00 минут понедельника, 14 сентября, в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Нимчинов, пишет RegioNews. В частности, в красной зоне будут пребывать: - город Чоп Закарпатской области; - города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; - Перемишлянський и Пустомытовский районы Львовской области; - города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области; - город Дубно Ровенской области; - города Тернополь, Бережаны и Чортков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Заліщіцький, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольская и Чертковский районы Тернопольской области; - Великобурлукский район Харьковской области; - город Славута и Волочиский район Хмельницкой области; - город Канев Черкасской области; - город Черновцы, Герцеївський, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области. - город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области. в оранжевой зоне: - городах Винница, Казатин и Винницкий район Винницкой области; - Киверцовский, Луцкий и Маневицкий районы Волынской области; - города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский и Попельнянском районы Житомирской области; - города Ужгород и Мукачево, Мукачевский, Раховский, Тячевский, Ужгородский районы Закарпатской области; - город Бурштын, Богородчанский, Городенковский, Кольский, Коломыйский, Рогатинский и Рожнятовский районы Ивано-Франковской области; - города Ирпень и Фастов Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области; - города Львов и Дрогобыч, Бродовский, Городоцкий, Жолковский, Николаевский и Радеховский районы Львовской области; - город Вознесенск Николаевской области; - город Черноморск, Березовский, Беляевский, Ивановский, Николаевский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области; - города Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский и Ровенский районы Ровенской области; - город Сумы Сумской области; - город Кременец, Борщевский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области; - города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области; - город Хмельницкий, Каменец-Подольский и Мелитополь, Красиловский, Новоушицкий, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области; - город Смела, Корсунь-Шевченковский и Смелянский районы Черкасской области; - город Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области; - Борознянський, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области; - город Киев в желтой зоне: - города Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Козятинский, Немировский, Песчанский, Тывровский и Томашпольский районы Винницкой области; - города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимиро-Волынский, Гороховский, Іванчівський, Любешивский, Любомльский, Рожищенский, Старовыжевский, Турийский и Шацкий районы Волынской области; - города Житомир и Малин, Коростышевский, Любарский, Пулинський, Романовский, Хорошевского и Чудновский районы Житомирской области; - города Берегово и Хуст, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Мижгірський, Переченський, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области; - город Яремча, Галицкий, Долинский, Надворнянский, Снятиський и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области; - города Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов, Переяслав и Ржищев, Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Иванковский, Макаровский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Таращанский и Фастовский районы Киевской области; - города Борислав, Моршин, Самбор и Стрый, Дзержинский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Кам'янка-Бузький, Самборский, Сколевский, Сокальский и Яворовский районы Львовской области; - города Николаев и Южноукраинск, Баштанский, Витовский, Вознесенский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области; - города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Белгород-Днестровский, Харьков, Лиманский, Подольский, Раздельнянский и Саратский районы Одесской области; - город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млиновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ровенской области; - города Конотоп, Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недригайловский, Середино-Буцкий, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области; - города Купянск, Лозовая и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Коломакский, Краснокуцький, Нововодолажский, Первомайский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области; - города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городоцкий, Деражнянский, Дунаевецкий, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Полонский, Славутский, Старосинявский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области; - города Черкассы, Ватутино и Умань, Драбовский, Жашковский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Лисянский, Маньковский, Каневский и Черкасский районы Черкасской области; - города Чернигов и Прилуки, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Прилуцкий, Сновский, Сребнянский, Талалаевский и Черниговском районах Черниговской области Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней. Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных... Опубликовано Олегом Немчіновим, Министром КМУ Четверг, 10 сентября 2020 года. Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2 582 новых случая коронавируса.

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