В Украине обновился перечень "красных" карантинных зон - Минздрав

В "красной" зоне 29 административно-территориальных единиц

В "красной" зоне 29 административно-территориальных единиц

Фото: из открытых источников

С 7 сентября в Украине Государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС установлено новое деление регионов по уровню эпидемической опасности COVID-19.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Красный" уровень установлен в 29 административно-территориальных единицах, "оранжевый” - в 89, "желтый” - в 139", - говорится в сообщении.

В частности, принято решение установить с 00:00 7 сентября "красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 в следующих городах и районах:

г. Ивано-Франковск, г. Коломыя, г. Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

г. Беляевка и г. Измаил, а также Болградской район Одесской области;

г. Дубно и Костопольский район Ривненской области;

г. Тернополь, г. Бережаны., г. Чортков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чортковский районы Тернопольской области;

Великобурлукский район Харьковской области;

г. Черновцы и Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий, Сторожинецкий районы Черновицкой области;

Бобровицкий район Черниговской области.

Кроме того, Городенковский район Ивано-Франковской области, который уже почти две недели находится на "красном” уровне, с 7 сентября переходит на "оранжевый” в связи с улучшением эпидемической ситуации.

Отмечается, что установление уровней происходит с учетом эпидемической ситуации в каждой административно-территориальной единицы, а именно учитывается количество новых случаев на 100 тысяч населения за 14 дней.

Ранее сообщалось, что в Министерстве охраны здоровья опубликовали новую схему, согласно которой пациент должен действовать при обнаружении у себя симптомов коронавирусной инфекции COVID-19.