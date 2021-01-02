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02 января 2021, 14:37 24

В Раде сомневаются, что российскую вакцину зарегистрируют в Украине

02 января 2021, 14:37 24
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Вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ, запрещает регистрировать действующее законодательство
Вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ, запрещает регистрировать действующее законодательство
Фото: из открытых источников
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Председатель комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации и народный депутат Михаил Радуцкий заявил, что ему пока ничего не известно о заявке на регистрацию российской вакцины "Спутник V", о чем ранее заявил лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Об этом он рассказал в комментарии агентству РБК-Украина, передает RegioNews.

Радуцкий утверждает, что он сомневается в возможности регистрации российской вакцины в Украине.

Мы не можем по закону регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жесткой регуляторной политикой: США, стран ЕС, Швейцарии, Японии", - сказал Радуцкий.

Напомним, Медведчук заявил, что фирма из Харькова хочет зарегистрировать в Украине российскую вакцину от COVID-19. Компания "Биолик" подала в Министерство здравоохранения заявление о государственной регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

коронавирус Россия вакцина заявление Михаил Радуцкий
Фирма из Харькова хочет зарегистрировать в Украине российскую вакцину от COVID-19
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