В Раде сомневаются, что российскую вакцину зарегистрируют в Украине

Вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ, запрещает регистрировать действующее законодательство

Вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ, запрещает регистрировать действующее законодательство

Фото: из открытых источников

Председатель комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации и народный депутат Михаил Радуцкий заявил, что ему пока ничего не известно о заявке на регистрацию российской вакцины "Спутник V", о чем ранее заявил лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Об этом он рассказал в комментарии агентству РБК-Украина, передает RegioNews.

Радуцкий утверждает, что он сомневается в возможности регистрации российской вакцины в Украине.

Мы не можем по закону регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жесткой регуляторной политикой: США, стран ЕС, Швейцарии, Японии", - сказал Радуцкий.

Напомним, Медведчук заявил, что фирма из Харькова хочет зарегистрировать в Украине российскую вакцину от COVID-19. Компания "Биолик" подала в Министерство здравоохранения заявление о государственной регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V".