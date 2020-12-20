В Украине зарегистрировали более восьми тысяч новых случаев Covid-19

В частности, коронавирусом заболели 443 ребенка и 306 медработников

В частности, коронавирусом заболели 443 ребенка и 306 медработников

Фото из открытых источников

По состоянию на утро 20 декабря 2020 года в Украине зафиксировано 8 325 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В больницы за минувшие сутки госпитализировано 3 037 человек.

Зафиксировано 116 летальных случаев, выздоровели 6 626 больных.

За прошедшие сутки проведено 39 941 тестирования (в частности методом ПЦР – 32 234, методом ИФА – 7 707).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (814), г. Киеве (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 100 450 случаев;

Винницкая область – 20 956 случаев;

Волынская область – 30 457 случаев;

Днепропетровская область – 52 557 случаев;

Донецкая область – 32 255 случаев;

Житомирская область – 36 401 случай;

Закарпатская область – 27 098 случаев;

Запорожская область – 47 219 случаев;

Ивано-Франковская область – 41 938 случаев;

Киевская область – 53 007 случаев;

Кировоградская область – 7 785 случаев;

Луганская область – 8 759 случаев;

Львовская область – 56 763 случая;

Николаевская область – 26 631 случай;

Одесская область – 63 938 случаев;

Полтавская область – 31 577 случаев;

Ровенская область – 38 536 случаев;

Сумская область – 37 994 случая;

Тернопольская область – 32 392 случая;

Харьковская область – 65 312 случаев;

Херсонская область – 15 653 случая;

Хмельницкая область – 36 755 случаев;

Черкасская область – 34 731 случай;

Черновицкая область – 38 152 случая;

Черниговская область – 27 132 случая.

За все время пандемии в Украине заболело – 964 448 человек, выздоровело – 581 162 человека. Зафиксировано 16 585 летальных случаев, проведено ПЦР-тестирований – 5 280 954.

8 325 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 декабря 2020 года. В частности,... Posted by Максим Степанов on Saturday, December 19, 2020

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 11 742 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).