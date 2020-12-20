В Украине зарегистрировали более восьми тысяч новых случаев Covid-19
По состоянию на утро 20 декабря 2020 года в Украине зафиксировано 8 325 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
В больницы за минувшие сутки госпитализировано 3 037 человек.
Зафиксировано 116 летальных случаев, выздоровели 6 626 больных.
За прошедшие сутки проведено 39 941 тестирования (в частности методом ПЦР – 32 234, методом ИФА – 7 707).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (814), г. Киеве (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев – 100 450 случаев;
Винницкая область – 20 956 случаев;
Волынская область – 30 457 случаев;
Днепропетровская область – 52 557 случаев;
Донецкая область – 32 255 случаев;
Житомирская область – 36 401 случай;
Закарпатская область – 27 098 случаев;
Запорожская область – 47 219 случаев;
Ивано-Франковская область – 41 938 случаев;
Киевская область – 53 007 случаев;
Кировоградская область – 7 785 случаев;
Луганская область – 8 759 случаев;
Львовская область – 56 763 случая;
Николаевская область – 26 631 случай;
Одесская область – 63 938 случаев;
Полтавская область – 31 577 случаев;
Ровенская область – 38 536 случаев;
Сумская область – 37 994 случая;
Тернопольская область – 32 392 случая;
Харьковская область – 65 312 случаев;
Херсонская область – 15 653 случая;
Хмельницкая область – 36 755 случаев;
Черкасская область – 34 731 случай;
Черновицкая область – 38 152 случая;
Черниговская область – 27 132 случая.
За все время пандемии в Украине заболело – 964 448 человек, выздоровело – 581 162 человека. Зафиксировано 16 585 летальных случаев, проведено ПЦР-тестирований – 5 280 954.
8 325 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 декабря 2020 года. В частности,...Posted by Максим Степанов on Saturday, December 19, 2020
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 11 742 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
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