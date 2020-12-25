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Коронавирус в Украине подхватили еще более 11 тысяч человек
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25 декабря 2020, 10:35 5

Коронавирус в Украине подхватили еще более 11 тысяч человек

25 декабря 2020, 10:35 5
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Среди новых случаев коронавируса 484 ребенка и 388 медработников
Среди новых случаев коронавируса 484 ребенка и 388 медработников
Рixabay
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В Украине за минувшие сутки подтвердили 11 035 новых случаев коронавируса. Жертвами болезни за вчера стали 186 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на странице в Facebook, пишет RegioNews.

Среди новых случаев коронавируса 484 ребенка и 388 медработников. Госпитализировали вчера 2 739 пациентов с коронавирусом, в то же время выздоровели 15 337 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

За минувшие сутки в стране осуществили 58 874 тестирований на коронавирус: 37 873 тестов методом ПЦР и 21 001 - методом ИФА.

11 035 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 декабря 2020 года. В частности,...

Posted by Максим Степанов on Thursday, December 24, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав ожидает рост заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников.

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