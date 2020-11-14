В Черкассах правоохранители проверили соблюдение карантина выходного дня

На нарушителей постановления Кабинета Министров были составлены протоколы

На нарушителей постановления Кабинета Министров были составлены протоколы

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Сегодня, 14 ноября представители Госпродпотребслужбы вместе с работниками Нацполиции проверяли соблюдение карантина выходного дня в Черкассах.

Об этом в Facebook сообщает Черкасская областная государственная администрация, передает RegioNews.

По информации Черкасской ОГА, инспекторы проверили заведения общественного питания, магазины, торговые и развлекательные центры. На нарушителей постановления Кабинета Министров были составлены протоколы.

По словам председателя Черкасской ОГА Сергея Сергийчука, карантин выходного дня действует по всей стране.

Такое решение приняло Правительство, чтобы сохранить наши с вами здоровье и жизнь. Решения местных комиссий ТЭБ и ЧС не отменяют изменения в постановлении Правительства №641, касающиеся усиления противоэпидемических мероприятий. У городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений Правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы", - сказал Сергийчук.

Он добавил, что именно поэтому в Черкассах, и во всех других городах области, страны работа заведений общепита, развлекательных, торговых центров, не допускается, а разрешена только работа на вынос.

Также глава Черкасской ОГА напомнил, что за нарушение карантина на жителей Черкасс ждет штраф от 17 до 34 тысяч гривен, а для должностных лиц - от 34 до 170 тыс грн.

Напомним, сегодня, 14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня. Он будет продолжаться в период с 00 часов 00 минут субботы до 00 часов 00 минут понедельника на территории Украины с 14 ноября 2020 года до 30 ноября 2020 года.

Ранее сообщалось, что во Львове полиция заблокировала работу крупнейших рынков. Также в Житомирской области предприниматели перекрыли международную трассу. Позже в Минздраве объяснили, какие магазины могут работать во время карантина выходного дня.