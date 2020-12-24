В Минздраве дали рекомендации, как праздновать Новый год и Рождество во время пандемии

Украинцам советуют покупать подарки в магазинах в утреннее время, когда там меньше людей

Украинцам советуют покупать подарки в магазинах в утреннее время, когда там меньше людей

Фото: из открытых источников

Главный санврач Виктор Ляшко призвал граждан ответственно отнестись к новогодне-рождественским празднованиям во время пандемии и соблюдать карантин, введенный правительством.

Об этом он рассказал в эфире Радио НВ, передает RegioNews. Ляшко отметил, что так называемая "пандемическая усталость" характерна для стран всего мира. По его мнению, правительство могло бы запретить новогодние ярмарки и другие мероприятия, но это бы могло вызвать жесткое сопротивление населения. Здесь главное - общественная ответственность. Мы призвали всех сознательно отнестись к рождественским и новогодним праздникам. Празднуйте, но все должно быть в меру, и после этого мы должны закрыться для того, чтобы подготовиться к возможному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ, среди которых может быть и коронавирус", - сообщил санврач. Он считает, что карантин выходного дня дал положительные результаты в борьбе с коронавирусной инфекцией. Поэтому задолго до рождественско-новогодних праздников правительство объявило о введении локдауна с 8 января. Так люди смогут отдохнуть от пандемической усталости и уйти на жесткий карантин. Перед праздниками Ляшко призвал покупать подарки в утреннее время, когда в магазинах не такое большое скопление людей. Также он рекомендовал совершать покупки онлайн и не злоупотреблять визитами в гости. Напомним, в Украине общее число случаев COVID-19 перевалило за миллион.

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