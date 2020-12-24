В Минздраве рассказали, на когда запланирован первый этап вакцинации украинцев

За 2021-2022 год планируется вакцинировать 50% населения

За 2021-2022 год планируется вакцинировать 50% населения

Фото: Минздрав

Начало первого этапа вакцинации от коронавируса в Украине запланировано на январь. Но его сроки могут быть незначительно сдвинуты.

Об этом написал глава Минздрава Максим Степанов в Facebook, передает RegioNews.

Он отметил, что за 2021-2022 год планируется вакцинировать 50% населения, а первыми прививки получат медики, которые работают с пациентами, больными коронавирусом, жители и сотрудники интернатов и домов для престарелых, а также военнослужащие, которые принимают участие в войне на Донбассе.

"Начало первого этапа запланировано на январь. Сроки могут сместиться на незначительное время - это зависит от поставок вакцины", - сказал Степанов.

Известно, что сегодня Министерство здравоохранения опубликовало план массовой вакцинации населения от коронавируса. Он состоит из пяти этапов и имеет 9 групп риска.

В план входят такие приоритетные группы:

медработники;

военнослужащие;

работники социальной сферы;

лица, проживающие в учреждениях по долгосрочному уходу, и работники таких заведений;

пожилые люди (60+ лет);

работники критически важных структур государственной безопасности (ГСЧС, Нацполиция, Нацгвардия, СБУ, ВСУ, МВД).

Сегодня подписал Дорожную карту по проведению массовой вакцинации от COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах. Этот... Posted by Максим Степанов on Thursday, December 24, 2020

Напомним, ранее в Минздраве сказали, когда вакцины от COVID-19 станут более доступными.