Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам

Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины перешел в "режим выживания"

Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины перешел в "режим выживания"

Украинская энергетика находится под постоянными обстрелами. Фото: "Вечерний Киев"

Столица и область без света – что пошло не так

Многочасовое отсутствие электроэнергии, в некоторых случаях до 10 часов подряд, охватило столицу и окружающие города 8 октября. Как рассказал RegioNews энергетический эксперт Станислав Игнатьев, на момент экстренных отключений в Киеве фактически отсутствовала своя генерация. Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) были повреждены после зимних обстрелов и до конца не восстановлены. А за несколько дней до "блэкаута" российские войска обстреляли Трипольскую теплоэлектростанцию (ТЭС) что давала городу пятую часть объема потребляемой электроэнергии. В результате главным источником электроснабжения столицы стала Ровенская АЭС. Кроме того, по словам эксперта, были повреждены подстанции "Нивки" и "Северная". При этом ремонтные бригады испытывали трудности с оперативным восстановлением, так как при "желтой" тревоге работники по регламенту не должны находиться на объекте. В результате одного такого обстрела в сентябре погиб работник столичного теплокомунэнерго. К трудностям добавились и повреждения высоковольтных линий электропередач, о чем отмечало Минэнерго. А также снижение мощности солнечной генерации из-за сокращения светового дня.

Разрушение ЛЭП из-за обстрелов. Фото: Минэнерго.

Несмотря на перечисленные объективные трудности, стоит вспомнить недавние обнадеживающие заявления представителей власти. Первый вицепремьер-минстр энергетики Украины Денис Шмыгаль в августе сообщал, что Украина создала уникальную защиту энергообъектов, которая помогает пережить удары баллистических ракет. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий 27 сентября заявлял, что Украина встречает эту зиму лучше подготовленной, чем в прошлом году. Глава столичной администрации Виталий Кличко на заседании РНБО в августе рассказывал, что город закупает и устанавливает когенерационные установки, и отдельно отметил о закупке и установке резервных источниках питания для водоснабжения – дизельных электростанциях. Добавим, что осенью 2025 года замглавы КГГА Петр Пантелеев уже заявлял, что для водоснабжения, водоотвода и теплообеспечения в столице было подготовлено 300 резервных источников питания суммарной мощностью более 50 МВт.

Вопреки всем этим приготовления, 7 октября после массовых обстрелов энергетики Виталий Кличко сообщил, что были обесточены насосные станции, в результате чего на правом берегу Киева произошли перебои с водоснабжением – во многих домах вода временно отсутствовала. Ситуация повторилась 11 октября – без воды на много часов остались четыре района. В интервью французским журналистам мэр сообщил, что Киев переходит в "режим выживания", и призвал жителей, имеющих друзей или родственников за пределами столицы, рассмотреть возможность временного переселения.

Восстановление электроэнергии. Фото: poltava.to.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко удивлен тем, что на пятый год войны в Киеве при экстренных отключениях возникли внезапные проблемы с водоснабжением.

"За последние три – четыре года киевские власти столько раз рассказывали, что на всех объектах есть резервные источники питания, на их закупки выделялись суммы. У меня вопрос к водоканалу, КГГА, Киевсовету – как вы так выделяете деньги, что история с водоснабжением выглядит таким вот образом?" – отметил он RegioNews.

Эскалация и "убитая" инфраструктура

Нужно заметить, что проблемы с электроснабжением в столичном регионе после обстрелов возникли в условиях теплой погоды, когда на улице было +20. С наступлением морозов ситуация кратно усугубится, так как снижение температуры на каждые 5 – 7 градусов увеличивает потребление электроэнергии на 10%. И хуже всего, что с приближением холодов обстрелы не прекратятся.

Госсекретарь США Марко Рубио на днях отметил, что война в Украине зашла в опасный тупик, и выхода, по его словам, два: договориться, – или пойти на эскалацию. О том, что ситуация идет ко второму варианту, свидетельствует позиция российских властей, которые отвергают всякие предложения об энергетическом перемирии, "которое, по сути, ничего не даст". В то же время украинские военные продолжают наносить массовые удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). 8 октября дроны атаковали крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие в Омске, что находится в 2500 километрах от границы с Украиной. Ранее украинское Минобороны заявило о поражении более 51% мощностей НПЗ РФ.

Разрушение ЛЭП из-за обстрелов. Фото: Минэнерго.

В условиях нарастающей эскалации, энергетическая инфраструктура Украины выглядит недостаточно убедительно в силу своей изношенности. Само собой в Киеве, Харькове, Одессе и ряде других городов, проводятся масштабные ремонтные и подготовительны работы. Также идет рассредоточение уязвимых узлов в электроснабжении, создаются энергоострова, так как выведение из строя одной подстанции вызывает каскадные отключения электроэнергии. Но это лишь частично может помочь, поскольку само оборудование объектов генерации давно устарело и исчерпало срок эксплуатации. Еще в 2021 году Счетная палата опубликовала отчет, в котором говорилось, что из 75 энергоблоков теплоэлектростанций 68 эксплуатируется свыше проектного срока. Удары по энергетике и постоянные отключения последних лет значительно ухудшили ситуацию.

Эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук считает, что тепловой потенциал ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве, в случае завершения ремонта, удастся восстановить до 70%, а электроэнергию в лучшем случае до 50%. Обе ТЭЦ получили серьезные повреждения прошлой зимой, а удары по ТЭЦ-5 продолжаются по сей день. Крайне сложная ситуация сложилась на столичной ТЭЦ-4 (Дарницкая ТЭЦ), которая обеспечивает теплом около 1 тыс. многоэтажных домов. Разрушения из-за обстрелов прошлой зимой там были особенно масштабными.

Острая нехватка специалистов

Одной из неочевидных, но при этом важнейшей проблемой подготовки к зиме, является дефицит работников энергетической и коммунальной сферы. Если на покупку оборудования еще можно взять кредит, то правильная установка, обслуживание и оперативный ремонт – это сфера квалифицированных специалистов, с которыми в Украине сегодня проблемы.

К тому же, от правильного обслуживания коммуникаций и оперативности ликвидаций аварий зависит наличие тепла, воды и света в многоквартирном доме и, соответственно, здоровье жителей. По данным МОЗ Украины, если температура в доме будет ниже +18, это может способствовать переохлаждению организма человека, что приводит к обострению хронических заболеваний и возникновению заболеваний органов дыхания, вплоть до смерти.

В Украине острая нехватка специалистов по ЖКХ. Фото: "Киевтеплоэнерго".

О том, что в Украине, и прежде всего в Киеве, существует острый дефицит кадров в коммунальной сфере, свидетельствуют следующие факторы. В феврале в интервью "Украинской правде" Петр Пантелеев отмечал, что мобильные котельные – сложное оборудование которое должны обслуживать только специалисты, а их сегодня не хватает, в том числе, из-за мобилизации. В Киевской городской государственной администрации сообщили, что в феврале в Шевченковском районе дефицит электромонтеров и слесарей-сантехников достигал 80%, а Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Голосеевского района столицы, в которой работало 563 человека, искала еще 391 работника. До полномасштабной войны в коммунальной сфере в Киеве дефицит кадров составлял 50% и сегодня этот показатель еще хуже.

При этом средний возраст работников в сфере ЖКХ сейчас 55 лет. В то же время в стране массово закрываются профессиональные технические училища, способные подготовить трудовую смену. Падает престиж рабочих профессий. Краеугольным камнем остаются низкие зарплаты, которые в коммунальной сфере в полтора – два раза ниже чем в частных компаниях.

На фоне кадровой проблемы в коммунальной сфере, выразительно выглядят следующие данные – до 9 тыс. км теплосетей в Украине нуждаются в ремонте, также в полном капитальном ремонте нуждаются десятки водоканалов, в замене и капремонте нуждаются коммуникации в десятках тысячах многоэтажных домов. При том что средств на все у местных властей и государства нет. И главное – не хватает специалистов поддерживать инфраструктуру в рабочем состоянии.

Электрики работают, несмотря на угрозу обстрелов. Фото: ua-energy.org.

Когда интересы общества в приоритете

О том, к каким результатам приводит ситуация, когда местные власти реально заинтересованы в сохранении жизнеобеспечении населенного пункта, при активном участии в этом процессе самих жителей, – свидетельствует опыт украинцев из прифронтовых регионов. Белозерская территориальная громада (ТГ) Херсонской области вот уже четыре года находится в 5 км от линии фронта на правом берегу Днепра. Из 23 тысч жителей там проживает 6,5 тысячи из которых 90% – пенсионеры. Все государственные службы из громаді давно выехали, а работники облэнерго и облгаза не ездят в туда уже два года из-за опасности обстрелов. При этом в ТГ есть вода, газ, электроэнергия.

Как рассказал RegioNews начальник Белозерской военной администрации (ВА) Игорь Остривный, местные жители самостоятельно сформировали ремонтные бригады, которые регулярно делают обходы и ремонты. При необходимости их поддерживают военные, защищая от дронов с помощью РЭБа и ружей. Начальник ВА признает, что работать людям крайне сложно, так как для ремонта остро нужны узкие специалисты, но приезжать в населенный пункт никто не хочет из-за опасения за свою жизнь. Поэтому пытаются учить своих.

"Я постоянно говорю людям: никто не придет и не сделает работу за нас. Нужно самим брать и делать. И люди работают… Всех нас мотивирует не материальное вознаграждение, а люди, которые остаются в громаде, и которых мы не можем бросить", – отметил он. Многие жители поселка имеют ранения и контузии. Игорь Остривный сам много раз попадал под обстрелы, неоднократно контужен. Однако он продолжает находится на территории поселка, а также регулярно посещать близлежащие села.

Аналогичный пример стойкости можно наблюдать в городе Орехов Запорожской области что также несколько лет находится на линии фронта. Начальник ВА Николай Винниченко ранее рассказывал RegioNews, что помимо материального обеспечения и средств защиты, в критических условиях управленцу важно организовать коллектив. А для этого необходимо всегда прислушиваться к потребностям людей, уважать их мнение и всячески поддерживать.

Возобновление электроэнергии. Фото: "Харьковоблэнерго".

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Выход есть

Вопреки заявлениям об успешной подготовке к предстоящей зиме, недавние массовые обстрелы Киева продемонстрировали уязвимость инфраструктуры. К тому же вызывают вопросы относительно эффективности принятых мер по энергетической стойкости. И ситуация будет только ухудшаться, учитывая нарастающую эскалацию, высокую изношенность инфраструктуры, вопиющей нехватки кадров. В создавшихся условиях видится только один вариант – принимать решения по защите и восстановлению должны управленцы, для которых жизнь и благополучие земляков является первостепенной задачей. Что и показывает пример выживания людей у линии фронта.