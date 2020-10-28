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28 октября 2020, 16:58

Кабмин выделил из Фонда борьбы с COVID-19 1,3 миллиарда гривен на выплаты безработным

28 октября 2020, 16:58
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Средства выделены для выплат пособий по безработице и по частичной безработице на период карантина
Средства выделены для выплат пособий по безработице и по частичной безработице на период карантина
Фото из открытых источников
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Кабинет Министров выделил дополнительные средства для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства 28 октября, сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Так, из Фонда борьбы с COVID-19 выделено почти 1,28 млрд грн на бюджетные программы по выплатам безработным", - говорится в сообщении.

Из указанных средств, для своевременной выплаты пособий по безработице выделены почти 1,2 млрд грн. Для выплат по частичной безработице на период карантина - 80 млн грн.

Как отметили в Минэкономики, по программе выплат по частичной безработице с начала правительственного карантина уже потрачено 2,5 млрд грн.

По информации Государственной службы занятости, по состоянию на 26 октября количество зарегистрированных безработных составляет 405,3 тысяч граждан.

Напомним, коронакризис сделал почти полмиллиона украинцев безработными.

карантин фонд выплаты COVID-19 безработица
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