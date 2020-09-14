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14 сентября 2020, 15:13 7

Фонда борьбы с COVID-19 в следующем году не будет - Минфин

14 сентября 2020, 15:13 7
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В следующем году от этой программы откажутся
В следующем году от этой программы откажутся
Фото: Facebook
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Проект государственного бюджета на следующий год не предусматривает финансирование дополнительных фондов, в частности фонда борьбы с Covid-19.

Об этом во время брифинга сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает RegioNews.

У нас не предполагается дополнительных фондов, таких как Covid-19, мы расходы направили на прямых главных распорядителей - это Минздрав и Минобразования, поэтому этой программы уже не будет в следующем году", - рассказал Марченко.

Он добавил, что в связи с реформой территориального устройства и сокращением количества районов будет существенное высвобождение расходов именно по этому направлению.

По другим направлениям бюджета сокращений расходов не предвидится.

Также министр отметил, что проект бюджета на следующий год подготовили таким образом, "чтобы его можно было выполнить независимо от того, какой министр финансов будет в следующем году".

Напомним, 14 сентября Минфин направил в Кабмин проект госбюджета на 2021 год. Тогда же правительство утвердило проект государственного бюджета на 2021 год.

коронавирус заявление фонд бюджет Минфин
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