Больше всего новых случаев COVID-19 в Киеве и на Днепропетровщине
Данные обнародовал министр здравоохранения
Данные обнародовал министр здравоохранения
За минувшие сутки больше всего новых случаев коронавирусного заболевания обнаружены в городе Киев - 1143 и Днепропетровской области – 808.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой Facebook-страницу министра здравоохранения Максима Степанова.
11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 листопада 2020 року. Зокрема,...Posted by Максим Степанов on Monday, November 16, 2020
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях, — написал Степанов.
Напомним, ранее сообщалось, что за сутки в Украине зафиксировано почти 12 тысяч новых случаев COVID-19.
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