Больше всего новых случаев COVID-19 в Киеве и на Днепропетровщине

Данные обнародовал министр здравоохранения

Данные обнародовал министр здравоохранения

Фото из открытых источников

За минувшие сутки больше всего новых случаев коронавирусного заболевания обнаружены в городе Киев - 1143 и Днепропетровской области – 808.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой Facebook-страницу министра здравоохранения Максима Степанова.

11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 листопада 2020 року. Зокрема,... Posted by Максим Степанов on Monday, November 16, 2020

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях, — написал Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки в Украине зафиксировано почти 12 тысяч новых случаев COVID-19.