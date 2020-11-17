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17 ноября 2020, 10:30 1

Больше всего новых случаев COVID-19 в Киеве и на Днепропетровщине

17 ноября 2020, 10:30 1
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Данные обнародовал министр здравоохранения
Данные обнародовал министр здравоохранения
Фото из открытых источников
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За минувшие сутки больше всего новых случаев коронавирусного заболевания обнаружены в городе Киев - 1143 и Днепропетровской области – 808.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой Facebook-страницу министра здравоохранения Максима Степанова.

11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 листопада 2020 року. Зокрема,...

Posted by Максим Степанов on Monday, November 16, 2020

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях, — написал Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки в Украине зафиксировано почти 12 тысяч новых случаев COVID-19.

коронавирус COVID-19 статистика заболевание Минздрав
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