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30 октября 2020, 15:58 58

В "красном" Николаеве снова заработают спортклубы, кафе и рестораны

30 октября 2020, 15:58 58
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Заведения должны придерживаться соответствующих карантинных правил
Заведения должны придерживаться соответствующих карантинных правил
Рixabay
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В Николаеве отменили запрет на работу бизнеса в условиях "красной" эпидемической зоны. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Украины.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Николаевского городского совета.

Отмечается, что учреждения культуры, спортклубы, кафе и рестораны могут работать, но должны придерживаться соответствующих карантинных правил, установленных для других уровней эпидемической зоны (зеленой, желтой, оранжевой).

В свою очередь председатель Николаевской ОГА Александр Стадник на своей странице в Facebook призвал граждан придерживаться всех карантинных требований, чтобы усиление карантина не ввели повторно.

"Как и обещал на встрече с бизнесом Николаева и области, оказал поддержку в работе. Спасибо всем, кто подставил нам плечо в решении этого непростого вопроса, чтобы бизнес города Николаева и области работал, и люди могли зарабатывать и кормить свои семьи в непростое для всех время", - написал Стадник.

Доброго дня, друзья ! Мы свое слово сдержали и это было нелегко! Сейчас ваша очередь сдержать слово! Следуйте...

Posted by Александр Стадник - председатель Николаевской ОГА on Friday, October 30, 2020

Напомним, сегодня в Украине обновили зоны карантина.

Николаев
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