Больными COVID-19 заняты около половины мест в больницах Киева и трех регионов

За сутки в Украине зафиксирован очередной рекорд по госпитализации пациентов

За сутки в Украине зафиксирован очередной рекорд по госпитализации пациентов

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В Киеве, а также Черновицкой, Ровенской и Ивано-Франковской областях загруженность больниц первой волны больными COVID-19 приближается к отметке в 50%.

Об этом во время брифинга сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По словам Степанова, за сутки заболели 110 детей и 78 медицинских работников, а также был поставлен очередной рекорд по госпитализации, в больницы попали 330 пациентов с COVID-19.

Он отметил, что к лидерам по заболеваемости добавились регионы, которые ранее имели совсем другие показатели, в частности Одесская и Харьковская области.

На рубеже 50% находятся сейчас и Киев, и Черновицкая область, Ровенская область, Ивано-Франковская область - те области, где мы фиксируем большое количество больных и большое количество людей, которые госпитализируются", - сообщил министр.

Он также подчеркнул, что Львовская область продолжает демонстрировать заполненность коек более 50%.

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Напомним, в Украине рекордный прирост зараженных коронавирусом: болезнь подтвердили в 1732 человек.