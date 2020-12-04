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04 декабря 2020, 16:00 726

В Минкульте рассказали о новых ограничениях на новогодние праздники

04 декабря 2020, 16:00 726
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Ограничения коснутся различных сфер культуры
Ограничения коснутся различных сфер культуры
Фото: flickr
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В Украине продолжают обсуждать введение более жестких карантинных ограничений и локдауна на период новогодних праздников.

Поэтому в Министерстве культуры Украины приняли решение об ограничении количества людей во время религиозных служб и праздничных мероприятий, говорится на Facebook-странице ведомства, пишет RegioNews.

Так, в связи с большим количеством инфицированных коронавирусом и неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране, было принято решение ограничить количество участников религиозных обрядов и праздников до 20 человек.

Будут ли действовать данные ограничения на период религиозных праздников в начале января – Рождества и Крещения, в настоящее время не уточняется.

Также ограничения коснутся и других сфер культуры. В кинотеатрах и театрах наполненность залов зрителями не должна превышать 50% мест. Экскурсии в музеях проводить разрешено, но только при условии размещения одного человека на 20 квадратных метрах.

Сообщается также, что если в списке карантинных ограничений будут изменения, то украинцев предупредят об этом за семь дней, чтобы была возможность подготовиться заранее.

"Карантин вихідного дня" закінчився! Відтепер і в вихідні, і в будні на всій території країни будуть діяти карантинні...

Posted by Міністерство культури та інформаційної політики України on Wednesday, December 2, 2020

Напомним, ранее В КГГА рассказали, как пройдут новогодние праздники в столице во время карантина.

коронавирус Украина карантин Минкульт Ограничение
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