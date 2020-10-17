Украину ждет 400 тысяч активных больных уже в декабре, если сохранится динамика - Радуцкий

Второй пик заболевания ожидается в феврале

Второй пик заболевания ожидается в феврале

Фото: Facebook

В Украине может быть 400 тысяч активных больных COVID-19, если сохранится текущая динамика заболеваемости. Число активных больных только за последние две недели увеличилось примерно на 30%.

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Чтобы понять, насколько ситуация угрожающая, предлагаю проанализировать динамику распространения вируса. За последние две недели количество активных больных в Украине увеличилось с 122 тысяч до 164 тысяч, то есть примерно на 30%. Если такая динамика сохранится и в дальнейшем, в декабре мы будем иметь уже активных 400 тысяч больных", - заявил он.

По его словам, за последние сутки госпитализировали 1100 пациентов с тяжелым или средним течением болезни.

Мы видим, что в госпитализации нуждаются примерно 15% людей, у которых обнаружили COVID-19. Если количество активных больных увеличится до 400 000, нам нужно будет 60 000 койко-мест", - сообщил Радуцкий.

Он также отметил, что система здравоохранения должна выдержать в декабре, но в феврале ожидается второй пик заболеваемости. Что будет тогда - неизвестно.

Наша система здравоохранения при условии развертывания дополнительных больниц должна выдержать. Но декабрь не последний месяц зимы. Второй пик заболеваемости гриппом традиционно приходится на февраль. Поэтому мы уже сегодня должны делать все, чтобы сдержать темпы эпидемии и избежать локдауна страны", - отметил Радуцкий.

Напомним, 16 октября в Украине подтвердили 6410 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).