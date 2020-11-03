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03 ноября 2020, 11:29 475

"Мы близки к катастрофе": Степанов рассказал о распространении коронавируса в Украине

03 ноября 2020, 11:29 475
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Болезнь распространяется просто бешеными темпами "в ураганном режиме"
Болезнь распространяется просто бешеными темпами "в ураганном режиме"
Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Максим Степанов уверенно заявляет, что ситуация с пандемией коронавируса превращается из сложной в катастрофическую, легко пройти вторую волну - невозможно.

Об этом он заявил во время выступления в парламенте 3 ноября, передает RegioNews.

Ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую... Ситуация критическая не только в Украине, но и во всем мире. Англия, Франция, Австрия, Германия, Испания снова вводят жесткие карантинные ограничения не просто так", - сообщил Степанов.

Министр отметил, что выполнение установленных в государстве противоэпидемических правил является просто жизненной необходимостью.

Коронавирус распространяется бешеными темпами. Просто в ураганном режиме. Мы это видим, в том числе, и по европейских странах. Сейчас жизненно необходимо придерживаться установленных правил", - заявил он.

Напомним, в Украине за 2 ноября COVID-19 обнаружили у 8899 человек, умерли 157 больных, выздоровели 5100 пациентов.

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коронавирус украинцы карантин пандемия Максим Степанов
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