В Ивано-Франковске снова митинг против "красной" зоны и карантина

Люди требуют не останавливать работу бизнеса

Люди требуют не останавливать работу бизнеса

Фото: kurs.if.ua

Сегодня под Ивано-Франковским городским советом снова проходит митинг представители малого и среднего бизнеса против карантинных ограничений.

Об этом сообщает местное издание "Курс", передает RegioNews.

По данным издания, на протест вышли предприниматели, работающие в области общественного питания, спортивной сферы, транспортных, а также образовательных услуг.

Мэр города Руслан Марцинкив заявил, что он выступает против дистанционного обучения, а также призвал "не превращать собрание в политическую акцию и воздержаться от политических заявлений".

В то же время он заявил, что "кому-то выгодно закрыть Западную Украину". Марцинкив пригласил делегацию от митингующих на сессию городского совета, чтобы сформировать и принять обращение к правительству и главе государства.

Мы понимаем, что эпидемия есть, но мы также понимаем, что бизнес должен работать, дети должны учиться в школе. Люди, которые сегодня вышли, хотят работать с соблюдением всех ограничений и норм, - заявил депутат горсовета Николай Палийчук.

Он добавил, что городской совет будет обращаться в полицию, чтобы правоохранители не штрафовали предпринимателей, которые будут продолжать работать.

Напомним, 28 августа в Ивано-Франковске митинговали против усиления карантина. Включение города в "красную зону" считают политическим решением.

Также мэр города Марцинкив призвал граждан протестировать из-за усиления карантина