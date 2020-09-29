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29 сентября 2020, 17:44 1

Львовщина просит еще 80 млн грн на борьбу с коронавирусом

29 сентября 2020, 17:44 1
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В облсовете отмечают, что отсутствие финансирования делает невозможным надлежащее лечение больных
В облсовете отмечают, что отсутствие финансирования делает невозможным надлежащее лечение больных
Фото: Львовская областная рада
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Львовский областной совет обратился к Национальной службе здравоохранения Украины о выделении медицинским учреждениям Львовщины дополнительных 80 миллионов гривен для лечения больных COVID-19.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Львовского облсовета.

"Учитывая сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории Львовщины и острую потребность медицинских учреждений для обеспечения полноценного лечения и оказания адекватной помощи пациентам, областные медицинские учреждения III уровня для оказания специализированной помощи требуют дополнительного финансирования в объеме 80 миллионов гривен", - говорится в обращении.

В облсовете Львовщины отмечают, что отсутствие финансирования делает невозможным надлежащее лечение больных, особенно пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции, которая требует дорогостоящей и длительной терапии лекарственными средствами и кислородной поддержки.

"В связи с этим, мы, депутаты Львовского областного совета, просим Вас принять срочные меры реагирования по выделению дополнительных средств учреждениям здравоохранения области для лечения больных COVID-19", — отмечается в обращении.

В частности, речь идет о коммунальных учреждениях, которые оказывают помощь пациентам с признаками острого респираторного заболевания, вызванного COVID-19, а именно КИС ЛОР "Львовская областная инфекционная клиническая больница", КНП ЛОР "Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных им. Ю.Липы", КНП ЛОР "Львовский региональный фтизиопульмонологический клинический лечебно-диагностический центр" и КНП ЛОР "Львовская областная клиническая больница".

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав проверит закупки лекарств от COVID-19 в регионах.

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