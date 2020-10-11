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11 октября 2020, 11:42 7

В Минздраве назвали регионы, где наибольшая заполненность больниц пациентами с COVID-19

11 октября 2020, 11:42 7
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Напряженная ситуация в столице и еще четырех областях
Напряженная ситуация в столице и еще четырех областях
Фото: flickr
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В Украине наиболее напряженная ситуация с заполнением больниц пациентами с COVID-19 в Киеве, а также в Одесской, Донецкой, Харьковской и Сумской областях.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, в этих регионах регистрируют большое количество новых случаев заражения коронавирусом.

Наиболее напряженная ситуация с точки зрения коечного фонда, наполненности наших больниц - в Донецкой, Одесской областях, в городе Киев, в Харьковской области. То есть, те регионы, где у нас сейчас большое количество новых случаев регистрируется. Также Сумская область", - сказал Степанов.

Он добавил, что всего в больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на коронавирусную болезнь находится 19 404 пациента.

Степанов также рассказал, что за минувшие сутки в Украине было проведено более 33 000 тестирований на коронавирус.

Напомним, коронавирус в Украине: за сутки - 4768 новых случаев, 85 зараженных умерли.

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коронавирус Украина Киев Минздрав больницы регионы Максим Степанов
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