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04 сентября 2020, 18:32 5

Горсовет Ивано-Франковска будет оспаривать в суде "красную" зону карантина

04 сентября 2020, 18:32 5
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В городе хотят открыть школы и детские сады
В городе хотят открыть школы и детские сады
Фото: Facebook
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Городской совет Ивано-Франковска подал иск в скандально известный Окружной административный суд Киева на Кабинет министров из-за отнесения города в "красную" зону карантина.

Об этом во время брифинга сообщил мэр города Руслан Марцинкив, передает RegioNews.

Вчера мы подали исковое заявление на Кабинет министров в Окружной административный суд Киева. К нему присоединились не только города Ивано-Франковской области. Город Тернополь также подает в суд", - сказал Марцинкив.

Он добавил, что власти города приняли решение сделать каникулы для школ и садиков до 13 сентября, затем им позволят работать.

Мы приняли решение, что в течении двух недель у нас будут каникулы. Но дольше времени, очевидно, мы не можем работать без детских садов и школ. Поэтому в понедельник ждите соответствующих решений", - отметил Марцинкив.

Напомним, 28 августа в Ивано-Франковске протестовали против усиления карантина. Включения города в "красную зону" считают политическим решением.

Также мэр города Марцинкив призвал граждан протестовать из-за усиления карантина. 31 августа в Ивано-Франковске снова состоялся митинг против "красной" зоны и карантина.

3 сентября Правительство существенно расширило перечень городов "красной" зоны, в нее вошел Ивано-Франковск.

суд Кабмин карантин Ивано-Франковск Руслан Марцинкив красная зона
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