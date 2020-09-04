Горсовет Ивано-Франковска будет оспаривать в суде "красную" зону карантина
Городской совет Ивано-Франковска подал иск в скандально известный Окружной административный суд Киева на Кабинет министров из-за отнесения города в "красную" зону карантина.
Об этом во время брифинга сообщил мэр города Руслан Марцинкив, передает RegioNews.
Вчера мы подали исковое заявление на Кабинет министров в Окружной административный суд Киева. К нему присоединились не только города Ивано-Франковской области. Город Тернополь также подает в суд", - сказал Марцинкив.
Он добавил, что власти города приняли решение сделать каникулы для школ и садиков до 13 сентября, затем им позволят работать.
Мы приняли решение, что в течении двух недель у нас будут каникулы. Но дольше времени, очевидно, мы не можем работать без детских садов и школ. Поэтому в понедельник ждите соответствующих решений", - отметил Марцинкив.
Напомним, 28 августа в Ивано-Франковске протестовали против усиления карантина. Включения города в "красную зону" считают политическим решением.
Также мэр города Марцинкив призвал граждан протестовать из-за усиления карантина. 31 августа в Ивано-Франковске снова состоялся митинг против "красной" зоны и карантина.
3 сентября Правительство существенно расширило перечень городов "красной" зоны, в нее вошел Ивано-Франковск.