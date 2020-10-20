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20 октября 2020, 09:49 4

В Украине за сутки выявили 5469 новых больных COVID-19

20 октября 2020, 09:49 4
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Больше всего новых заражений обнаружили в Киеве, в Харьковской и Житомирской областях
Больше всего новых заражений обнаружили в Киеве, в Харьковской и Житомирской областях
Фото: из открытых источников
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В Украине за прошедшие сутки COVID-19 диагностировали 5 469 людям, зафиксировано 113 летальных случаев, 3044 пациента выздоровели, был госпитализирован 841 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Киеве - 462, а также в Харьковской области - 446. В Житомирской области - 376 новых больных, во Львовской области - 289, в Днепропетровской - 285, в Одесской области - 264, в Донецкой область - 256, в Полтавской области - 249 новых случаев.

Кроме того, в Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству летальных случаев за сутки - 113.

За все время пандемии в стране заболело 309 107 человек, из них 129 533 выздоровели, летальных исходов - 5786.

Напомним, вчера диагноз COVID-19 в Украине подтвердили 4766 людям.

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