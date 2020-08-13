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13 августа 2020, 10:15 9

В Луганской ОГА ввели двухнедельный карантин

13 августа 2020, 10:15 9
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Работники будут переведены на дистанционный режим работы
Работники будут переведены на дистанционный режим работы
Фото: Facebook
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В здании Луганской облгосадминистрации на 14 дней ввели меры по предотвращению распространения COVID-19.

Об этом сообщает Луганская ОГА в Facebook, передает RegioNews.

В связи с регистрацией случаев заболевания в здании по адресу проспект Центральный, 59, г.. Северодонецк с 12 августа 2020 года на 14 календарных дней в облгосадминистрации введены соответствующие меры", - говорится в сообщении.

На этот период рекомендуется ограничить массовые мероприятия и доступ посторонних лиц в здание ОГА, а работники будут переведены на удаленный режим работы.

Совещания, заседания коллегиальных и совещательных органов будут проводиться в режиме телефонных или видеоконференций.

Ежедневно будет проводиться температурный скрининг работников и их опрос о состоянии здоровья в начале и в середине рабочего дня, регулярные дезинфекционные мероприятия и т.д", - добавили в Луганской ОГА.

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Напомним, 13 августа в Украине зафиксировали 1592 новых случая COVID-19. Это новый рекорд с начала эпидемии коронавируса.

коронавирус карантин чиновники заболевание ОГА Луганская область
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