В Луцке местные власти отказывается усиливать карантин

Город относится к самой опасной зоне по распространению Covid-19

Город относится к самой опасной зоне по распространению Covid-19

Фото: flickr

Несмотря на то, что Луцк относится к красной зоне, в городском совете заявили, что не будут усиливать карантин.

Об этом в Facebook сообщил советник мэра Луцка Игорь Полищук, передает RegioNews.

По мнению чиновника, в течение последнего времени по статистике уровня заболеваемости COVID-19 в городе ничего не изменилось, поэтому он считает решение об отнесении города до красной зоны карантина "непонятным".

Сообщаем, что Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытию любых заведений в связи с вышеуказанным непонятным решением", - написал Полищук.

Он также заявил, что если власть хочет ввести карантин, "пусть вводит чрезвычайное положение и только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения".

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Напомним, в Украине 1172 новых случая COVID-19, количество больных продолжает расти.