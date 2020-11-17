Предпринимателей Ужгорода освободили от уплаты налогов из-за карантина

Ранее предпринимателей уже освободили от уплаты земельного налога

Ранее предпринимателей уже освободили от уплаты земельного налога

Фото: из открытых источников

Депутаты Ужгородского городского совета на внеочередной сессии, состоявшейся сегодня, 17 ноября, приняли решение освободить от уплаты единого налога предпринимателей І и II групп плательщиков, которым постановлением правительства запрещено работать.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении мэра Ужгорода Богдана Андреева в Facebook.

"Продолжаем системную поддержку предпринимателей Ужгорода, которым крайне сложно вести деятельность в связи с карантинными ограничениями из-за распространения коронавируса. Сегодня на внеочередной сессии горсовета приняли решение, которым на декабрь освобождаем предпринимателей I и II групп плательщиков, которым постановлением правительства запрещено работать, от уплаты единого налога", - сообщил Андреев.

По его словам, на последний месяц этого года малый и средний бизнес, деятельность которого остановлена постановлением Кабмина, освободили и от уплаты земельного налога, и за аренду коммунального имущества. Также до конца карантина возобновили действие решения горсовета - об освобождении от уплаты за коммунальное имущество для летних террас кафе и ресторанов.

Это - вопросы, которые в компетенции городского совета. Надеюсь, эти решения помогут нашим предпринимателям "удержаться на плаву" в эти нелегкие для всего мира месяцы пандемии", - отметил мэр Ужгорода.

Напомним, сегодня утром под Радой произошли столкновения с правоохранителями на митинге предпринимателей. Протестующие выступают против введения кассовых аппаратов.